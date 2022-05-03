Володимир Зеленський зазначив, що для проведення евакуації знадобилося чимало часу та зусиль для переговорів. Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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До Запоріжжя прибули 156 людей

Глава держави розповів, що сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей, які понад 2 місяці перебували у сховищах. Зокрема жінки та діти. Президент зазначив, що зараз евакуйовані отримують усю необхідну допомогу.

Президент подякував усіх, хто доклав зусиль для проведення евакуації. Однак на цьому українська сторона зупинятися не планує.

Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх наших людей. Це складно, але нам потрібні всі. Всі хто там залишається – і військові, і цивільні,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що не було жодного дня, коли б Україна не працювала над цим питанням. Президент наголосив, що вдалося досягнути припинення вогню майже на 3 доби, щоб запрацював гуманітарний коридор.

Однак зараз окупанти не дотримуються домовленостей та штурмують "Азовсталь". Володимир Зеленський зазначив, що йому говорили про те, що евакуація з заводу неможлива, однак сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей. Президент наголосив, що це ще не перемога, але результат. Тому є шанс врятувати всіх тих, хто залишився на заводі.

Евакуація з "Азовсталі": головне

30 квітня о 6:00 мав розпочатися режим тиші в Маріуполі, однак окупанти обстрілювали "Азовсталь". Через 5 годин режим припинення вогню таки спрацював. Ближче до вечора до Маріуполя прибула евакуаційна колона, яка змогла забрати 20 цивільних з "Азовсталі".

2 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що з території заводу змогли забрати ще понад 100 людей.

3 травня колона з евакуйованими прибула до Запоріжжя. У той час в Маріуполі окупанти припинили дотримання режиму тиші та почали штурм "Азовсталі", де досі перебувають цивільні, зокрема сотні людей зараз під завалами. Серед них жінки та діти.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео