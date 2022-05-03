Евакуаційна колона почала прибувати до Запоріжжя близько 16:42. Про це повідомляє 24 канал.

Нагадаємо З Маріуполя до Запоріжжя їде 156 людей: частину з них евакуювали з "Азовсталі"

Як зустрічали евакуйованих

У Запоріжжі на зустріч евакуйованих мирних мешканців Маріуполя, серед яких і ті, кого вдалося евакуювати з "Азовсталі", зібралося чимало волонтерів, журналістів. Також до Запоріжжя прибула міністерка реінтеграції Ірина Верещук.



Син зустрів матір, яку евакуювали з "Азовсталі" / Фото 24 каналу

Евакуйовані з Маріуполя прибули до Запоріжжя / Фото 24 каналу