Евакуація з Маріуполя у Запоріжжя все ще триває

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє 24 канал. Він прокоментував інформацію про те, що ті, хто виїхав 2-го травня з Маріуполя, до вечора так і не добрався до Запоріжжя.

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Бойченко заявив, що евакуація все ще триває. Маріупольський міський голова висловив сподівання, що людям таки вдасться добратися на територію, яка під контролем України.

Зараз колона рухається у напрямку Запоріжжя. Ще триває ця евакуація. Ми досить обмежено даємо інформацію. Чекаємо, що евакуація все ж відбудеться і наші мешканці, які ховалися понад 2 місяці на "Азовсталі", доберуться на підконтрольну нашій державі територію,

– сказав Бойченко.

У Маріуполі перебуває понад 100 тисяч людей

Мер Маріуполя заявив, що на евакуацію з "Азовсталі" під російським артилерійськими та авіаційними обстрілами очікують ще понад 200 місцевих мешканців.

Понад 200 місцевих мешканців ховаються на цій території. Наші хлопці продовжують боронити Маріуполь, боронити нашу державу,

– сказав він.

Бойченко додав, що у Маріуполі ще залишається понад 100 тисяч населення.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

Маріуполь понад 2 місяці перебуває у блокаді російських військових, які майже вщент знищили місто. Попри це українські військові у меншості дають гідну відсіч та проводять вдалі операції.

Частина захисників та цивільних опинилися в укритті на "Азовсталі". Росія всіляко зривала евакуацію, здійснюючи обстріли.

Евакуація з "Азовсталі" розпочала 1-го травня. Спершу вдалося вивезти 100 людей, які приїхали до Запоріжжя 2-го травня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що організація таких коридорів для евакуації – один з елементів перемовин з російською стороною.

На 2 травня було оголошено другий зелений коридор з Маріуполя до Запоріжжя. У вівторок, 3 травня, можна буде знову офіційно евакуюватися з Маріуполя. Це відбуватиметься за сприяння ООН та Червоного Хреста.

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