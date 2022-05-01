Бійці з полку "Азов", які допомагали рятувати цивільних, показали унікальні кадри операції з порятунку людей в Маріуполі.

До теми Нарешті вдалося розпочати евакуацію з "Азовсталі", – Зеленський записав звернення до українців

Деталі евакуації цивільних з "Азовсталі": про що говорять кадри

Денис Прокопенко і полк "Азов" виконали дуже важливу частину роботи. Воїни передали кадри з першими моментами евакуації голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

На відео видно, як люди вибираються з-під завалів та сідають в обстріляний автобус без вікон. Серед евакуйованих найбільше жінок та дітей. Люди не можуть повірити, що нарешті покидають територію заводу. Сидячи в автобусі вони розповідають, що їжа вже закінчувалась. А діти постійно хотіли їсти і їм було мало тих продуктів, які у них були.

Тим часом на задньому фоні військові непокояться, щоб росіяни часом не почали знову стріляти. На відео також можна побачити членів організації Червоний хрест представників ООН.

Зауважимо, що окрім азовців над евакуацією працювали:

Володимир Зеленський та Офіс Президента. Головне управління розвідки Міністерства оборони, Ірина Верещук та її команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, А також ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей,

– журналіст Давид Арахамія.

Раніше очільник ОП Андрій Єрмак зауважив, що наразі відбувається лише перший етап евакуації. Українська влада продовжить рятувати з Маріуполя українців, зокрема й українських бійців.

Евакуація з "Азовсталі": головне