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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Новини України

      Жахлива аварія на виїзді з Києва: авто влетіло у поліцейський пост
      13:17
      сьогодні
      0
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      Жахлива аварія на виїзді з Києва: авто влетіло у поліцейський пост
      Затор паралізував рух на виїзді з Києва до Вишгорода. Там зранку сталася жахлива аварія.
      В Україні більше немає Московського патріархату, – Константинополь
      13:05
      сьогодні
      291
      В Україні більше немає Московського патріархату, – Константинополь
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      13:00
      сьогодні
      295
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сьогодні

      Україна зараз на слуху у всього світу. Щоб бути сильними, українці повинні володіти інформацією і правильно її трактувати. Читачі сайту "24" знають останні новини України першими, адже понад усе наші журналісти цінують оперативність. У світлі подій останніх років новини в Україні на сьогодні стали необхідністю для кожного суспільно свідомого громадянина, тож всі українські новини є пріоритетом у формуванні контенту сайту "24". Офіційна політика і кулуарні домовленості, ситуація на фронті, успіхи українських спортсменів та митців і всі свіжі новини з України широко розкриті у статтях журналістів Телеканалу "24".

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