2 листопада 2018 року відзначається День поминання покійних. Цього дня люди повинні пам'ятати про тих, хто пішов з життя. Родичі померлих у День поминання покійних мають робити добрі справи і щиро молитися за їхні душі.

Переправити 60-тонні танки на інший берег річки без мосту за 20 хвилин – для українських військових не проблема. На Житомирщині бійці вдосконалюють свої професійні навички, щоб на Сході обороняти наші кордони.

Україна зараз на слуху у всього світу. Щоб бути сильними, українці повинні володіти інформацією і правильно її трактувати. Читачі сайту "24" знають останні новини України першими, адже понад усе наші журналісти цінують оперативність. У світлі подій останніх років новини в Україні на сьогодні стали необхідністю для кожного суспільно свідомого громадянина, тож всі українські новини є пріоритетом у формуванні контенту сайту "24". Офіційна політика і кулуарні домовленості, ситуація на фронті, успіхи українських спортсменів та митців і всі свіжі новини з України широко розкриті у статтях журналістів Телеканалу "24".