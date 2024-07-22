За що мають платити абоненти

Платіж, який має сплачувати споживач виконавцю встановлюється та закріплюється за індивідуальним договором з обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг. Ця угода укладається з регулятором.

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Витрати, які здійснює виконавець при реалізації своїх зобов'язань, такі:

нарахування плати за комунальні послуги;

стягнення плати за комуналку;

обслуговування та заміна деякого обладнання – вузлів комерційного обліку (лічильників) теплової енергії та води;

розподіл обсягу спожитих послуг між усіма абонентами.

Тобто, витрата, що позначається як абонентське обслуговування, забезпечує стабільне постачання сировини до абонента. Відповідно, за це потрібно платити і в неопалювальний сезон. Адже, попри час року, виконавець має здійснювати свої зобов'язання своєчасно, зокрема обслуговування обладнання.

Зверніть увагу! Якщо у багатоповерхівці встановлено загальний лічильник, плата рівномірно розподіляється між усіма мешканцями.