За что должны платить абоненты
Платеж, который должен платить потребитель исполнителю устанавливается и закрепляется по индивидуальному договору обслуживания внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг. Это соглашение заключается с регулятором.
Читайте также Какие льготы на коммунальные услуги имеют военнослужащие
Расходы, которые осуществляет исполнитель при реализации своих обязательств, следующие:
- начисление платы за коммунальные услуги;
- взыскание платы за коммуналку;
- обслуживание и замена некоторого оборудования – узлов коммерческого учета (счетчиков) тепловой энергии и воды;
- распределение объема потребленных услуг между всеми абонентами.
То есть, расход, что обозначается как абонентское обслуживание, обеспечивает стабильную поставку сырья к абоненту. Соответственно, за это нужно платить и в неотапливаемый сезон. Ведь, несмотря на время года, исполнитель должен осуществлять свои обязательства своевременно, в частности обслуживание оборудования.