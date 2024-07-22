Какие льготы на газ имеют военнослужащие

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса", участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших защитников имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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В частности, 75% скидки имеют военнослужащие на оплату счетов за газ. А кроме того, имеют 75% скидки на топливо, в частности жидкое, для домов без центрального отопления.

Государство покрывает 75% стоимости отопления для 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Какие льготы на электроэнергию имеют военные

Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на скидку в размере 75% на оплату электроэнергии.

Как податься на льготы

Чтобы воспользоваться льготами, нужно сделать сканкопии следующих документов:

  1. Паспорт.
  2. Документы, подтверждающие право на льготу (например, удостоверение УБД).
  3. Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Далее нужно подать два заявления в Пенсионный фонд:

  1. О внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы.
  2. О предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа).