Какие льготы на газ имеют военнослужащие
Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса", участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших защитников имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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В частности, 75% скидки имеют военнослужащие на оплату счетов за газ. А кроме того, имеют 75% скидки на топливо, в частности жидкое, для домов без центрального отопления.
Государство покрывает 75% стоимости отопления для 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
Какие льготы на электроэнергию имеют военные
Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на скидку в размере 75% на оплату электроэнергии.
Как податься на льготы
Чтобы воспользоваться льготами, нужно сделать сканкопии следующих документов:
- Паспорт.
- Документы, подтверждающие право на льготу (например, удостоверение УБД).
- Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
Далее нужно подать два заявления в Пенсионный фонд:
- О внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы.
- О предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа).