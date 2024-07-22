Какие льготы на газ имеют военнослужащие

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса", участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших защитников имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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В частности, 75% скидки имеют военнослужащие на оплату счетов за газ. А кроме того, имеют 75% скидки на топливо, в частности жидкое, для домов без центрального отопления.

Важно! Скидка на отопление рассчитывается с учетом площади помещения.

Государство покрывает 75% стоимости отопления для 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Заметьте! Военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие войны, имеют право на 100% скидку на жилищно-коммунальные услуги.

Какие льготы на электроэнергию имеют военные

Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на скидку в размере 75% на оплату электроэнергии.

Обратите внимание! Семьям военнослужащих предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги. Для ее получения нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление онлайн.

Как податься на льготы

Чтобы воспользоваться льготами, нужно сделать сканкопии следующих документов:

Паспорт. Документы, подтверждающие право на льготу (например, удостоверение УБД). Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Далее нужно подать два заявления в Пенсионный фонд: