Какие действуют эти льготы

Военнослужащие, которые приобрели выслугу 20 лет и более, могут получить специальные льготы на покупку своего жилья. При условии, что они нуждаются в улучшении жилищных условий.

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Такие кредиты могут выдаваться на:

индивидуальное жилищное строительство;

приобретение частного жилого дома или квартиры.

Указанный кредит военнослужащий может получить один раз за все время службы. Погашение задолженности, в том числе и процентов, происходит благодаря средствам, которые выделяются на содержание определенных военных формирований.

Какие еще льготы доступны

Некоторые военные могут не получать проценты при пользовании кредитом. Также, они могут избежать штрафов и пени.

Военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным – с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются,

– говорится в Законе Украины.

Напомним! Украинским военным предоставляются разного рода льготы. С их перечнем вы можете ознакомиться здесь.