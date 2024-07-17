Медицинские льготы на медицинские услуги
Военнослужащие и ветераны имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.
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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны имеют право на:
- бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;
- первоочередное бесплатное протезирование зубов (без использования драгоценных металлов);
- пользование поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;
- первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и аптеках, а также первоочередную госпитализацию.
Льготы на проезд
Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в городском, сельском, пригородном, и междугородном транспорте. Это включает железнодорожный, водный и автобусный транспорт.
Жилищные льготы
Жилищные льготы для участников боевых действий включают:
- 75% скидку на пользование жильем, рассчитанную на 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
- 75% скидку на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия) и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.
- 75% скидку на топливо для домов без центрального отопления.
- Первоочередное пользование услугами связи и установление телефонов на льготных условиях.
- Военнослужащим с инвалидностью и их семьям предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги.
Трудовые и образовательные льготы
Военнослужащие имеют приоритетное право оставаться на работе при сокращении и на новое трудоустройство в случае ликвидации предприятия. Это же право распространяется на их жен или мужей.