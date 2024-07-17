На какие услуги дается субсидия

В случае обращения за субсидией по экспериментальному проекту, органы Пенсионного фонда Украины самостоятельно анализируют перечень жилищно-коммунальных услуг на основе информации, полученной от поставщиков.

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В любом случае субсидия назначается исключительно на те услуги, которые подтверждены управляющими или исполнителями коммунальных услуг.

Жилищная субсидия предоставляется на оплату:

  • жилищных услуг, таких как управление многоквартирным домом;
  • коммунальных услуг, включая поставку и распределение природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами;
  • абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом и коммунальных услуг в таком доме;
  • приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.