На какие услуги дается субсидия

В случае обращения за субсидией по экспериментальному проекту, органы Пенсионного фонда Украины самостоятельно анализируют перечень жилищно-коммунальных услуг на основе информации, полученной от поставщиков.

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В любом случае субсидия назначается исключительно на те услуги, которые подтверждены управляющими или исполнителями коммунальных услуг.

Жилищная субсидия предоставляется на оплату:

жилищных услуг, таких как управление многоквартирным домом;

коммунальных услуг, включая поставку и распределение природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом и коммунальных услуг в таком доме;

приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Обратите внимание! В случае подачи заявления в течение мая-июня, жилищная субсидия назначалась с начала неотапливаемого периода, то есть с 1 мая. Если лицо не успело подать заявление до 1 июля, начисление жилищной субсидии или льготы будет осуществляться с месяца обращения.