Кто и как сможет получить субсидию на жилье
В Украине должны ввести предоставление субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Как сообщила первый заместитель Министра социальной политики Дарья Марчук, сейчас в реализации проекта Минсоцполитики движется по примеру предоставления субсидии на ЖКУ, передает 24 канал.
И, кроме того, Пенсионный фонд благодаря обменам с другими государственными органами сможет большую часть работы для назначения субсидий делать самостоятельно. Без того, чтобы требовать от гражданина, от ВПЛ предоставления кучи справок. И мы, как Министерство социальной политики, в свою очередь будем обеспечивать учет, анализ, мониторинг эффективности внедрения этого инструмента.
Сейчас уже действует программа поддержки проживания для ВПЛ, согласно которой получают помощь 1,1 миллиона украинцев. Однако, по мнению Минсоцполитики, этот механизм является недостаточным для успешной интеграции ВПО в новые общины.