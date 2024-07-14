Хто та як зможе отримати субсидію на житло
В Україні мають запровадити надання субсидії на оренду житла для ВПО. Як повідомила перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчук, нині в реалізації проєкту Мінсоцполітики рухається за прикладом надання субсидії на ЖКП, передає 24 канал.
І, крім того, Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно. Без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту.
Наразі вже діє програма підтримки проживання для ВПО, згідно з якою отримують допомогу 1,1 мільйона українців. Однак, за думкою Мінсоцполітики, цей механізм є недостатнім для успішної інтеграції ВПО в нові громади.