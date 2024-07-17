На які послуги дається субсидія

У разі звернення за субсидією за експериментальним проєктом, органи Пенсійного фонду України самостійно аналізують перелік житлово-комунальних послуг на основі інформації, отриманої від надавачів.

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У будь-якому випадку субсидія призначається виключно на ті послуги, які підтверджено управителями або виконавцями комунальних послуг.

Житлова субсидія надається на оплату:

  • житлових послуг, таких як управління багатоквартирним будинком;
  • комунальних послуг, включаючи постачання та розподіл природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також поводження з побутовими відходами;
  • абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних послуг у такому будинку;
  • придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.