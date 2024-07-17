Медичні пільги
Військовослужбовці та ветерани мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я.
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Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни мають право на:
- безоплатні ліки, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;
- першочергове безоплатне протезування зубів (без використання дорогоцінних металів);
- користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію чи зміні місця роботи;
- першочергове обслуговування в лікувальних закладах та аптеках, а також першочергову госпіталізацію.
Пільги на проїзд
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у міському, сільському, приміському, та міжміському транспорті. Це включає залізничний, водний та автобусний транспорт.
Житлові пільги
Житлові пільги для учасників бойових дій включають:
- 75% знижку на користування житлом, розраховану на 21 кв. м на кожного члена родини та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.
- 75% знижку на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія) і скрапленого балонного газу для побутових потреб.
- 75% знижку на паливо для будинків без центрального опалення.
- Першочергове користування послугами зв'язку та встановлення телефонів на пільгових умовах.
- Військовослужбовцям з інвалідністю та їхнім сім'ям надається 50% знижка на комунальні послуги.
Трудові та освітні пільги
Військовослужбовці мають пріоритетне право залишатися на роботі під час скорочення та на нове працевлаштування у разі ліквідації підприємства. Це ж право поширюється на їхніх дружин чи чоловіків.