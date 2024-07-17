Медичні пільги

Військовослужбовці та ветерани мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я.

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Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни мають право на:

безоплатні ліки, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;

першочергове безоплатне протезування зубів (без використання дорогоцінних металів);

користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію чи зміні місця роботи;

першочергове обслуговування в лікувальних закладах та аптеках, а також першочергову госпіталізацію.

Пільги на проїзд

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у міському, сільському, приміському, та міжміському транспорті. Це включає залізничний, водний та автобусний транспорт.

Зауважте! Вони можуть користуватися безкоштовним проїздом залізничним, водним, повітряним та міжміським автомобільним транспортом (туди і назад) раз на два роки, або зі знижкою 50% раз на рік.

Житлові пільги

Житлові пільги для учасників бойових дій включають:

75% знижку на користування житлом, розраховану на 21 кв. м на кожного члена родини та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

75% знижку на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія) і скрапленого балонного газу для побутових потреб.

75% знижку на паливо для будинків без центрального опалення.

Першочергове користування послугами зв'язку та встановлення телефонів на пільгових умовах.

Військовослужбовцям з інвалідністю та їхнім сім'ям надається 50% знижка на комунальні послуги.

Трудові та освітні пільги

Військовослужбовці мають пріоритетне право залишатися на роботі під час скорочення та на нове працевлаштування у разі ліквідації підприємства. Це ж право поширюється на їхніх дружин чи чоловіків.

Зауважте! Вони можуть брати щорічну відпустку у зручний для них час та отримувати додаткову оплачувану відпустку на 14 календарних днів на рік. Допомога з тимчасової непрацездатності для військових виплачується у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи.