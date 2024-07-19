Что сделают за грантовые средства
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководитель Представительства немецкого государственного банка развития KfW в Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение о выделении грантовых средств.
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Что планируют сделать за грантовые средства:
- За счет выделенных Евросоюзом средств планируется модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов для соединения с энергосистемой Европы.
- Также предусмотрен ремонт и восстановление оборудования, поврежденного российскими обстрелами, и закупка нового.
- Кроме того, планируются мероприятия по усилению физической защиты подстанций Укрэнерго.