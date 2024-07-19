Що зроблять за грантові кошти

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький і керівник Представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер підписали угоду про виділення грантових коштів.

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Що планують зробити за грантові кошти:

За рахунок виділених Євросоюзом коштів планується модернізація високовольтних підстанцій у західних регіонах України та розвиток міждержавних інтерконекторів для з'єднання з енергосистемою Європи.

Також передбачено ремонт та відновлення обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, і закупівля нового.

Крім того, плануються заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго.

Зауважте! Цей грант є другою фазою програми "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". У червні Укренерго підписало угоду з KfW на суму 15 млн євро для першої фази програми.