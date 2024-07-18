Ждать ли уменьшения отключений света после спада жары

Андрей Закревский рассказал для 24 Канала, что снижение жары не существенно повлияет на ситуацию с отключениями.

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Андрей Закревский Энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Осенью народ выйдет на шашлыки, не будет суеты на выходных и на самом деле может несколько часов мы будем нейтральны. Но весна показала, что такого не произошло. Всегда был дефицит 0,6 гигаватт – наименьший и средний от 2 до 3,8 гигаватт. Когда началась жара, то дефицит составил 5 – 7 гигаватт. Может на пару дней будет у нас "затишье". Все остальное время будет дефицит. Его не может не быть в пиковые часы.

Он подчеркнул, что от отключений в той или иной степени не удастся убежать еще два ближайших года. Ситуация та же, иногда отключений не будет, потому что не будет пикового потребления, например в праздники. Во все остальное время пиковые часы создают потребители.

Я не верю в то, что потребители у нас одумаются и так далее. Если бы мы им установили везде как минимум двухзонные счетчики, и начали бить по потребителю тарифами, чтобы он не ставил стиралки в 6 часов вечера, то, поверьте, у нас даже в пиковые часы всего хватало бы,

– сказал он.

В Украине хватает базовой генерации как на день, так и на ночь. Еще лучше ситуация станет, когда выйдут все атомные реакторы из ремонтов. Однако в пиковые часы света все же не будет хватать.

Единственное решение для того, чтобы у нас не было дефицита, это изменение тарифов на пиковые часы. А на это наша власть не пойдет,

– добавил собеседник.

Как жара влияет на отключения

Закревский объяснил, что в первую очередь из-за жары цены в Европе взлетают выше наших прайс-кэпов. Мы ограничиваем себя в цене, потому что можно залезть в очень сильную долговую яму, из которой нас уже никакие повышения тарифов не спасут.

Второе – в Европе был момент, когда солнечные электростанции работали и цены, в принципе, были более-менее благоприятные. Но у нас, грубо говоря, реально перегрузилось сообщение с Европой. То есть мы одновременно имели технические проблемы как в Черновицкой области, Львовской, так и в Ивано-Франковской области. На трех областях мы имели проблемы по пересечениям. Поэтому опять же пришлось выключать,

– добавил он.

То есть жара влияет двумя факторами:

Первая, если жара у нас и у них, – цены высокие, тогда мы отключаемся.

Второй момент, когда жара только у нас и прайс-кэпы позволяют, – у нас недостаточно мощности для передачи электроэнергии из заграницы.

Действительно ли в жаре дело

Александр Слобожан рассказал для 24 Канала, что сезонный фактор хотя и имеет влияние на отключение света, но он не столь существенный. Вопрос поставки электроэнергии зависит от многих факторов.

Александр Слобожан Исполнительный директор АГУ У нас имеются значительные объемы разрушений распределительных сетей (различные трансформаторы, линии, передатчики и т.д.). И соответственно, к сожалению, централизованного финансирования со стороны государственного бюджета не происходит. В 2022 году я на заседании профильного комитета в парламенте просил предусмотреть значительную часть средств в резервном фонде госбюджета для нужд территориальных общин на срочные ремонты разрушенной инфраструктуры. К сожалению, все эти годы надлежащего объема такого финансирования не предусматривается – не потому что средств нет, – это не так, а, потому что принимаются такие управленческие решения.

Однако он отдал должное украинскому парламенту, потому что в 2023 году профильные комитеты по энергетике и бюджету определили норму и парламент проголосовал по предусмотрению таких расходов. Однако сегодня общины надлежащего финансирования не получают. Именно из-за бюрократических преград.

Второй момент, который с этим связан, – несколько месяцев назад было объявлено правительственную инициативу о том, чтобы отобрать у общин так называемые проценты энергетического НДФЛ.

В 2021 году под патронатом президента Украины был заключен меморандум между местными властями и центральной властью об увеличении объема налога на доходы физических лиц, которые зачисляются в местные бюджеты. Это сделали в связи с тем, что государство не компенсировало разницу в тарифах соответствующим предприятиям тепло-, водо-, электроснабжения, которые предоставляют услуги.

Они предоставляют услугу на уровне той стоимости, которую вам определила центральная власть, Кабинет министров или, соответственно, регулятор. И по закону, который принят в 2022 году, там есть статья, которая предусматривает, что государство предоставляет компенсацию на разницу в тарифах и предоставляет средства на ремонт разрушенной критической инфраструктуры. Эта норма закона не выполняется правительством уже второй год. Энергетики и коммунальщики делают все от них возможное,

– сказал он.

Поэтому оптимистичные прогнозы давать пока не приходится. Есть несколько факторов:

Первый – необходимо компенсировать разницу в тарифах.

Второй – льготные режимы поставки соответствующих услуг надо продолжить, потому что они закончатся 31 августа. Они касаются и электричества, и тепла, и воды и тому подобное.

Александр Слобожан добавил, что международные партнеры сделали все, что от них зависит в плане предоставления оборудования, финансирования. Надо погасить разницу в тарифах и закрепить на все время военного положения льготные реальные режимы ВСО. С каждой уплаченной гривны за теплоснабжение и горячее водоснабжение у предприятия остается всего 35 копеек. И эти 35 копеек они должны потратить на зарплату, закупку оборудования, ремонт и тому подобное.

Куда идут остальные 65 копеек этой гривны? А эти другие 65 копеек идут монополистам на прибыль. Потому что правительство внесло изменения в соответствующее постановление, где 65% средств, которые заходят на коммунальные предприятия, как уплата людьми за предоставленные услуги, сразу идут на их счета, заведенные в государственное казначейство. Это тоже были изменения, пролоббированные советниками у премьер-министра Украины,

– объяснил исполнительный директор АГУ.

По его мнению, если правительство не примет на время военного положения соответствующий льготный режим для этих коммунальных предприятий, это приведет к социальной напряженности. В 2023 году он перевел счета предприятий в государственные казначейства и поставил принудительное распределение средств.

Бронь работников и штрафы

Еще один фактор – работники предприятий не забронированы. Соответственно ремонты медленно осуществляются, потому что нет людей, которые могли бы быстро его сделать. Это высокодефицитная специальность, которая должна была быть автоматически в 76-м постановлении забронирована правительством.

Была критика, что не установлены установки, которые переданы в рамках американских и европейских проектов. Во-первых, их некому установить, потому что люди не забронированы. Во-вторых, средств на подключение к сетям у муниципалитетов на это нет,

– добавил Слобожан.

Есть еще один фактор – в условиях войны правительство не внесло мораторий на запрет штрафования и наложения пени на предприятия, которые предоставляют жителям услуги ЖКУ. Соответственно, предприятия вынуждены с тех 35 гривен платить еще и различные судебные взыскания.

В Украине есть города, которые совершенно спокойно могут себя обеспечить автономно электричеством, потому что они много лет проводили мероприятия энергосбережения. Знаете, почему они этого не могут делать? Если у вас есть координационная установка, или, например, там соответствующие ветроустановки, электрические панели установлены, у вас нет беспрепятственного доступа в сети, потому что сети переданы монополистам. И подключиться к этим сетям нельзя. Например, если дом с панелями производит 100 мегаватт электроэнергии и использует только 5 мегаватт, то остальное уйдет в землю из-за запретов и блоков,

– выделил еще одну проблему спикер.

Он подытожил, что все эти вопросы в компетенции Кабмина, которому просто надо навести порядок в бюрократической машине.