Суть инициативы заключается в повышении тарифа на распределение потребителей 1 класса почти в 5 раз. Простыми словами, те потребители, которые получают электроэнергию с меньшими потерями и построили собственную энергетическую инфраструктуру, будут платить столько же, сколько те, кто потребляет с высокими потерями и не строил собственную инфраструктуру. Что по мнению членов комитета выглядит как обман инвесторов.

Присутствующие на заседании Комитета председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк и первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко сообщили, что пока точных расчетов и обоснования влияния этой инициативы на экономику нет. Возникновение инициативы по объединению тарифов представители НКРЭКУ и Минэнерго объяснили необходимостью направить дополнительный финансовый ресурс компаниям "Энергоатом" и в меньшей степени "Укргидроэнерго". Председатель НКРЕКП подтвердил, что инициатива принесет дополнительный доход "Энергоатома" в размере 5 – 10 миллиардов гривен в год.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк призвал к дальнейшему обсуждению этого вопроса и сообщил, что рассмотрение Комиссией решения по этому поводу перенесено на следующую неделю.

Ранее Федерация работодателей Украины, Укрметаллургпром и другие бизнес-ассоциации выступили против объединения тарифов на распределение электроэнергии 1 и 2 класса, поскольку это грозит остановкой предприятий в оборонной, цементной, деревообрабатывающей, и других отраслях промышленности. Примерами потребителей 1 класса являются "Укрзализныця", "Южмаш", металлургические предприятия.