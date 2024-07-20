Які діють ці пільги

Військовослужбовці, які набули вислугу 20 років та більше, можуть отримати спеціальні пільги на покупку свого житла. За умови, що вони потребують поліпшення житлових умов.

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Такі кредити можуть видаватися на:

індивідуальне житлове будівництво;

придбання приватного житлового будинку чи квартири.

Вказаний кредит військовослужбовець може отримати один раз за весь час служби. Погашення заборгованості, у тому числі і відсотків, відбувається завдяки коштам, які виділяються на утримання визначених військових формувань.

Які ще пільги доступні

Деякі військові можуть не отримувати відсотки під час користування кредитом. Також, вони можуть уникнути штрафів та пені.

Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності, в тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються,

– йдеться у Законі України.

Нагадаємо! Українським військовим надаються різного роду пільги. З їх переліком ви можете ознайомитись тут.