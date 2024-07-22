Які пільги на газ мають військовослужбовці
Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу", учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих захисників мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
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Зокрема, 75% знижки мають військовослужбовці на оплату рахунків за газ. А крім того, мають 75% знижки на паливо, зокрема рідке, для будинків без центрального опалення.
Держава покриває 75% вартості опалення для 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, і додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.
Які пільги на електроенергію мають військові
Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на знижку в розмірі 75% на оплату електроенергії.
Як податися на пільги
Щоб скористатися пільгами, потрібно зробити сканкопії наступних документів:
- Паспорт.
- Документи, що підтверджують право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД).
- Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
Далі потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:
- Про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
- Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (придбання твердого палива, скрапленого газу).