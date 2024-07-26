За словами медичного директора мережі, одного із співвласників бренду Сергія Дядюшка, його колеги Денис Мельник та Станіслав Луговський, разом із адміністратором програмного забезпечення Ігорем Маліновським, здійснюють протиправні дії з метою отримання повного контролю над компанією.

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Коментар Дядюшка

Їхні дії спрямовані на отримання контролю над "Ескулабом" з метою одержання повного доступу до його фінансових потоків, задля їх подальшого спрямування у власні руки, поза межами офіційного обліку та без сплати податків,

– розповідає Дядюшко.

Він також стверджує, що інші співвласники пропонували проводити значну частину грошових коштів поза межами касового обліку та розподіляти їх без сплати податків, проте він на це не погодився, через що і зазнав рейдерських атак, метою яких є штучне виключення його з числа учасників підприємства.

Вимушено звільнений з посади директора Дядюшко звернувся до правоохоронних органів і готує звернення до суду.

Ця ситуація призвела до тимчасового паралічу роботи 26 лабораторій мережі "Ескулаб" у Києві.

За словами Дядюшка, Мельник та Луговський спільно виводять з компанії готівкові кошти без сплати податків щомісячно на суму близько 20 мільйонів гривень.

І це у той час, коли ТОВ "Ескулаб" входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.

