Вони стосуватимуться як і освітнього процесу, так і технологій та безпеки дітей. Про головні новації, які втілять у життя у навчальному році 2024 – 2025, розповідає Освіта 24.

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Які будуть головні новації навчального року 2024 – 2025

Учні

МОН та віцепрем'єр Михайло Федоров у липні презентували новий проєкт – "Школа офлайн". Посадовці мають намір повернути щонайменше 300 тисяч дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, – створити умови для якісної та ефективної дистанційної освіти.

В Україні переглянуть також мережу дистанційних шкіл. Відтепер мінімальна наповнюваність – 20 учнів у класі. Наявність щонайменше одного класу для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).

Діти, які перебувають на ТОТ, отримають нові формати навчання: індивідуальний план навчання (педагогічний патронаж) або ж подальше навчання в дистанційному класі своєї школи, якщо безпекова ситуація дає змогу відвідувати заняття.

Діти, які навчаються за кордоном у місцевих школах, зможуть в українському закладі освіти вивчати лише українознавчий компонент. Зокрема, українську мову та літературу, історію України, захист України, географію тощо. Інші предмети з іноземних шкіл перезараховуватимуть.

Вчителі

В Україні також створили кадровий резерв учителів. Якщо педагога зараховують до кадрового резерву, він отримуватиме середню заробітну плату та повинен пройти спеціальне навчання. Із резерву можна перейти в іншу школу, де є вакансії, або ж мати гарантоване місце роботи на деокупованій території.

Повноцінна реалізація комплексної політики “Школа офлайн” відбудеться у межах навчального року 2025 – 2026.

МОН також спростило зарахування, відрахування та переведення учнів у школах.

Підготовка до пілотування реформи профільної середньої освіти

З 2027 року Міносвіти України втілюватиме у життя реформу профільної середньої освіти. Так, учні через кілька років навчатимуться вже 12 років. Старшокласники при цьому обиратимуть, де продовжити навчання після закінчення 9 класу – в академічному ліцеї чи професійному коледжі. При цьому зможуть обирати профіль та предмети, які хочуть вивчати. У 2025 році розпочнуть пілотування реформи. Для цього уже затвердили Державний стандарт профільної середньої освіти.

Так, наступного року 30 шкіл-амбасадорів спільно з експертами моделюватимуть, якими можуть бути академічні ліцеї, тестуватимуть навчальні та методичні матеріали, визначатимуть профілі тощо. Це потрібно для якісного впровадження реформи.

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Зміни у навчальній програмі

Оновлення програми для 5 – 9 класів

У серпні МОН затвердило зміни до Типової освітньої програми для 5 – 9 класів. Її прагнуть зробити більш гнучкою для впровадження різноманітних навчальних планів, варіативних інтегрованих курсів або навчальних предметів чи їхнього комбінування. Школи при цьому зможуть виділити години на роботу з подолання освітніх втрат і зменшити навантаження на учнів.

Оновлення предмета "Захист України"

В українських школах предмет "Захист України" тепер викладатимуть по-новому. У 10 класі зміст присвятили питанням національної безпеки та оборони України, ознайомленню з основами управління та планування, озброєнню та військовій техніці, стрілецькій підготовці, орієнтуванню на місцевості, інженерній фортифікації, домедичній допомозі. В 11 класі більше уваги приділятимуть військовим технологіям, інформаційній війні, домедичній допомозі, захисту цивільного населення в кризових умовах та плануванню майбутнього.

Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня. Для цього створюють осередки із сучасним обладнанням.

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Вивчення історії по-новому

Міністерство освіти та науки України має намір об'єднати історію України та всесвітню історію у школах в один предмет. Так має з'явитися загальноосвітній історичний курс. Паралельно школи зможуть запровадити низку поглиблених курсів. МОН також пропонує викладати історію циклами.

Уроки щастя

З вересня 2024 року у школах України також запровадять "Уроки щастя". Їх анонсувала перша леді Олена Зеленська. Учням допомагають розвивати фізичні, психічні, соціальні, академічні й емоційні навички. Зі школярами говоритимуть про чутливі теми: такими як вимушене переміщення на тлі війни, цькування, переживання травматичних подій. Матеріали курсу інтегрують через інші шкільні предмети. "Уроки щастя" МОН планує впровадити для дошкільнят та школярів 1 – 7 класів.

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Освітня Мрія

З вересня у 40 пілотних школах у 6 регіонах та Києві учні, вчителі й батьки почнуть користуватися освітнім застосунком Мрія. Бета-тестування завершать до кінця року. Тоді кожна охоча школа зможе подати заявку на під'єднання до Мрії.

У застосунку вчителі зможуть планувати робочий день. Доступ буде до всіх розкладів та уроків. Учителі мають бачити в Мрії швидкість, ефективність і власний розвиток. Для дітей у Мрії буде акцент на особистому розвитку – бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ Мрія ID, план дня та чати. Все, як у дорослих, тільки замість зустрічей – уроки й досягнення.

Офіцери Служби освітньої безпеки у школах

У прикордонних регіонах офіцери Служби освітньої безпеки вже працюють у школах. До кінця 2024 року вони працюватимуть у 2 тисяч шкіл. Офіцери – чоловіки та жінки – проходили спеціальний вишкіл. Вони не будуть охоронцями, а відповідатимуть за безпеку учнів та закладу освіти. Також контролюватимуть пропускний режим у школі, спілкуватимуться з учнями, вчителями та батьками щодо булінгу тощо.

Апробація підручників

З 1 січня 2024 року шкільні підручники, надруковані за кошти держави, повинні пройти апробацію учителями під час уроків для виявлення недоліків перед масовим друком. Перша відбудеться у 2024/2025 навчальному році. Пріоритетом є підручники для 8 класу. Педагоги досліджуватимуть якість підручників, обговорюватимуть їх та пропонуватимуть зміни.

Новий освітній омбудсмен

У новому навчальному в Україні з'явиться новий освітній омбудсмен. Він відповідає за роз’яснення та захист прав у разі освітніх конфліктних ситуацій. У серпні завершилася каденція першого освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова. Подавати кандидатуру на другий термін він не має права відповідно до законодавства. Тож триває конкурсний відбір нового.