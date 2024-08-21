Так, на думку Служби, законодавство в умовах війни має бути гнучким і надавати можливість громадам ухвалювати гнучкі рішення залежно від ситуації в регіоні. Все ж незмінною пропонують залишити тривалість навчання для випускників, які складають НМТ чи вступні іспити.

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Якою має бути тривалість навчального року

У Службі також зазначили, що під час канікул посилюються освітні втрати в учнів. Тож можна скоротити період літніх канікул та запровадити навчання в червні або серпні.

Влітку частину занять там, де дозволяє безпекова ситуація, можна проводити на вулиці, навчальні програми виконувати у форматі екскурсій, фестивальних програм, майстер-класів, спортивних змагань, під час шкільних таборів,

– кажуть у Службі освітнього омбудсмена.

Водночас акцентують на завчасному інформуванні про зміни батьків і вчителів шкіл. Відповідно рішення про зміну тривалості навчального року варто ухвалювати до січня поточного року.

Зазначимо, що відповідно до чинного Закону України "Про освіту", рішення про тривалість навчального року ухвалює уряд. Однак він має становити щонайменше 175 навчальних днів.

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Яка ситуація в інших країнах

У Службі освітнього омбудсмена зауважили, що в країнах ЄС, США та Великобританії тривалість навчального року та канікул у школярів відрізняється залежно від:

клімату;

тривалості світлового дня;

культурних звичаїв;

релігійних особливостей;

національних свят тощо.

Загалом тривалість навчального року в країнах коливається від 160 до 200 навчальних днів, а у червні та серпні школярі можуть навчатися.

До слова, частина батьків в Україні – проти такої ініціативи. Деякі ж пропонують продовжувати навчання у червні, а серпень залишити для канікул.