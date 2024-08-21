Зокрема, таких як "Зарубіжна література", "Історія", "Технології / Трудове навчання" та "Хімія". Хто може взяти участь у конкурсі, читайте далі.
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Хто може взяти участь у конкурсі "Учитель року – 2025"
Узяти участь у конкурсі мають право педагоги, які мають не менше 3 років педагогічного стажу та працюють у школі чи закладі профтехосвіти.
Упродовж конкурсу учасники проходитимуть такі випробування відповідно до номінацій:
- "Зарубіжна література": "Аналіз поетичного твору", "Майстерка", "Методичний експромт", "Тестування", "Урок";
- "Історія": "Методичний експромт", "Методичний практикум", "Практична робота", "Тестування", "Урок";
- "Технології / Трудове навчання": "Дорожня карта творчого проєкту", "Майстерка", "Методичний практикум", "Тестування", "Урок";
- "Хімія": "Дослідження", "Практична робота", "Тестування", "Урок", "Хімічний експеримент".
Реєстрація для участі в конкурсі розпочнеться 23 вересня. Триватиме до 14 жовтня 2024 року на офіційній сторінці конкурсу.
- Раніше ми інформували про те, відтепер в Україні вчителів залучатимуть до інших видів освіти та до кадрового резерву зі збереженням заробітної плати. Про це читайте за посиланням.