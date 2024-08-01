Які саме можливості передбачені, а також як ними скористатися, пояснили в профільному міністерстві.

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Можливості для вчителів

Так, в Міністерстві освіти і науки наголосили, що в упровадженні змін важливо зберегти кожного українського вчителя в системі освіти. Саме тому для вчителів пропонують кілька опцій, зокрема:

  • кадровий резерв. Педагог отримуватиме середню зарплату й проходитиме навчання, щоб згодом повернутися до викладання в школі.
  • Перехід до іншого закладу освіти за наявності вакансій.

Детальніше – на інфографіці.

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можливості для вчителівМожливості для вчителів / Інфографіка МОН України