Все ж дату завершення навчального року кожна школи може визначати самостійно. Це залежить від виконання навчальної програми.

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Коли закінчиться навчальний рік 2024 – 2025

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів деталі.

Школа може закінчувати навчальний рік не обов'язково 30 червня. А умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули,

– заявив він.

І додав: тому це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня.

Це означає, що школи можуть до 30 червня продовжувати навчальний рік, якщо це їм потрібно,

– уточнив заступник очільника МОН.

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Тож деякі школи можуть закінчити навчання раніше ніж 30 червня, якщо виконають програму достроково.