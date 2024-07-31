Все же дату завершения учебного года каждая школа может определять самостоятельно. Это зависит от выполнения учебной программы.
Смотрите также Садовый сообщил, когда в школах Львова стартует новый учебный год
Когда закончится учебный год 2024 – 2025
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона рассказал детали.
Школа может заканчивать учебный год не обязательно 30 июня. А условно 30 мая, если выполнили учебную программу, и начинать каникулы,
– заявил он.
И добавил: поэтому это не означает, что все школы будут учиться до 30 июня.
Это означает, что школы могут до 30 июня продолжать учебный год, если это им нужно,
– уточнил заместитель главы МОН.
Поэтому некоторые школы могут закончить обучение раньше 30 июня, если выполнят программу досрочно.
- Ранее мы информировали о том, что новый учебный год в школах Украины начнется 2 сентября 2024 года и завершится 30 июня 2025 года в соответствии с решением правительства.