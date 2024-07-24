Такое решение вчера приняло правительство нашего государства. Мэр Львова Андрей Садовый, который заявлял, что следовало бы дать возможность принимать решения на местах, отреагировал и сообщил, когда ученики в городе Льва вернутся на учебу.

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Когда стартует новый учебный год в школах Львова

Садовый заявил, что во Львове принимают и будут выполнять решение Кабмина о начале учебного года 2 сентября.

Львовские школьники начнут обучение вместе со всеми,

– уточнил глава города Льва.

И добавил, что, по его мнению, здравый смысл проиграл. Как и демократия и децентрализация.

Тот, кто принимает решение, – ответственный. Сомневаюсь, но надеюсь, что Кабмин имеет информацию о том, какой будет зима, и что обучение будет происходить без форс-мажоров,

– отметил чиновник.

Он также напомнил, что городской штаб по подготовке к зиме рекомендовал начать обучение 19 августа, ведь есть риск отключения электроэнергии. И отметил, что во время войны мы должны быть гибкими и быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

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Старт нового учебного года: предыстория