Это обусловлено тем, что Львов планирует начать учебный год на 2 недели раньше, чтобы в случае сложной ситуации со светом и отоплением зимой дети как можно больше дней учились очно.
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ЛГС просит правительство о возможности планировать учебный год на местах
В обращении говорится о том, что локальные органы власти лучше понимают специфику своих регионов и могут принимать решения, которые будут лучшими для местных школ. Децентрализация планирования учебного года может привести к более эффективному и гибкому подходу к организации образовательного процесса.
Начальник управления образования ЛГС Андрей Закалюк отметил,, что во многих странах мира существуют более гибкие к современным условиям подходы организации образовательного процесса.
На сегодня чрезвычайно сложно предсказать ситуацию, которая будет в осенне-зимний период. Она может быть гораздо хуже, чем в прошлом году, в частности, из-за отсутствия центрального отопления, электроэнергии, газоснабжения в течение длительного периода. При таких условиях учебные заведения города станут полноценными пунктами несокрушимости для жителей, и качественный образовательный процесс будет невозможным,
– заявил чиновник.
Поэтому комиссия по проверке готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период под председательством мэра приняла решение рекомендовать всем школах на территории Львовской городской территориальной общины начать новый учебный год с 19 августа, а деятельность детсадов – с 1 сентября.
Наша цель – оставить детей как можно дольше за школьными партами и предоставить качественные образовательные услуги в тот период, когда это возможно сделать. Община города с пониманием относится к выходу на обучение раньше, поскольку осознает все угрозы, которые могут нас ожидать в осенне-зимний период,
– говорится в обращении.
С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.
- Отметим, что образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в фейсбуке написал, что правовые основания начинать новый учебный год в школах раньше 1 сентября пока отсутствуют.
- Мэр Львова Андрей Садовый вместо этого заявил, что страна готовится к непростой зиме, поэтому во время войны соответствующие решения должен принимать тот, кто ответственный на местах. Он также сообщил, что ученики во Львове вернутся на учебу 19 августа.