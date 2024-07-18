Мэр Львова Андрей Садовый заявил: если ситуация будет лучше, чем предыдущие прогнозы, город пересмотрит срок каникул для школьников. И подчеркнул: во время войны такие решения должен принимать тот, кто ответственный на местах.

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Обучение в школах Львова стартует в августе

Мэр Львова при этом просит министра образования и науки Украины Оксена Лисового прислушаться к этому мнению. Отмечает: хочет, чтобы ведомство было визионерами и наставниками, а не комиссарами.

Садовый при этом акцентировал: грустно читать обоснование образовательного омбудсмена о том, почему общины не могут начать учебный год быстрее чем 1 сентября.

Очень много документов, очень много рутины, очень много ограничений. Все это говорит лишь об одном – наше образование нуждается в изменениях. Если бы мы во Львове ориентировались на трудности и не искали возможностей, то здесь не было бы ничего. Буквально ничего,

– считает глава города Льва.

И добавил: в 2022 году не было закона, или какого-то акта, где бы было приписано, что все школы и театры должны стать приютами для украинцев из других регионов, а городские автобусы могут возить людей на границу. Но была быстрая реакция на большую войну.

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Как будет продолжаться образовательный процесс в школах зимой

Садовый также напомнил, что Украина готовится к непростой зиме из-за "страны-навозной"

Если зимой ситуация с энергетикой или отоплением ухудшится, школы откроют свои двери для всех, кому надо согреться или зарядить свои устройства. Учебный процесс будет прерван. Что тогда будут рекомендовать люди, которые знают все законы и правила? ZOOM? Извините, но нет. На третьем году войны мы уже знаем, что это так не работает,

– заявил мэр Львова.

Он также просит не разжигать по этому поводу споров.

Давайте только сейчас не заходить в дискуссию, что в августе жара и все дети – по отпускам, потому что в сентябре тоже бывают жаркие дни и запланированные отпуска. Это вообще не аргумент. Мы живем во времени войны и от решений, которые мы принимаем сегодня зависит наше "завтра",

– акцентировал Садовый.

Отметим. что образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в фейсбуке написал, что правовые основания начинать новый учебный год в школах раньше чем 1 сентября пока отсутствуют.