Мер Львова Андрій Садовий заявив: якщо ситуація буде кращою, аніж попередні прогнози, місто перегляне термін канікул для школярів. І наголосив: у час війни такі рішення має ухвалювати той, хто відповідальний на місцях.

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Навчання у школах Львова стартує у серпні

Мер Львова при цьому просить міністра освіти і науки України Оксена Лісового дослухатись до цієї думки. Зазначає: хоче, щоб відомство було візіонерами та наставниками, а не комісарами.

Садовий при цьому акцентував: сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня.

Дуже багато документів, дуже багато рутини, дуже багато обмежень. Все це говорить лише про одне – наша освіта потребує змін. Якби ми у Львові орієнтувались на труднощі і не шукали можливостей, то тут не було б нічого. Буквально нічого,

– вважає очільник міста Лева.

І додав: у 2022 році не було закону, чи якогось акту, де б було приписано, що всі школи та театри мають стати прихистками для українців з інших регіонів, а міські автобуси можуть возити людей на кордон. Але була швидка реакція на велику війну.

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Як триватиме освітній процес у школах взимку

Садовий також нагадав, що Україна готується до непростої зими через "країну-гній"

Якщо взимку ситуація з енергетикою або опаленням погіршиться, школи відчинять свої двері для всіх, кому треба зігрітись або зарядити свої пристрої. Навчальний процес буде перервано. Що тоді рекомендуватимуть люди, які знають всі закони та правила? ZOOM? Вибачте, але ні. На третьому році війни ми вже знаємо, що це так не працює,

– заявив мер Львова.

Він також просить не розпалювати з цього приводу суперечок.

Давайте тільки зараз не заходити в дискусію, що в серпні спека і всі діти – по відпустках, бо в вересні теж бувають спекотні дні і заплановані відпустки. Це взагалі не аргумент. Ми живемо в часі війни і від рішень, які ми приймаємо сьогодні залежить наше "завтра",

– акцентував Садовий.

Зазначимо. що освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці написав, що правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня наразі відсутні.