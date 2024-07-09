Решение об изменении даты начала нового учебного года могут принимать на местах. В каких городах ученики раньше вернутся на учебу, рассказывает Образование 24.

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Рекомендует ли МОН начинать обучение раньше

Решение о смещении даты начала учебного года в целом продиктовано тяжелой энергетической ситуацией в Украине из-за обстрелов россии и, как следствие, желанием сэкономить свет и тепло.

Все же министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство не будет рекомендовать школам начинать новый 2024/2025 учебный год раньше. Однако в школах, где нет посменного обучения, могут сместить начало уроков на 10:00.

Однако МОН может только рекомендовать – окончательное решение принимают на местах. Не все школы готовы начинать учебный год в августе.

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Когда стартует новый учебный год в разных городах

Львов

Во Львове новый учебный год в школах начнется раньше – 19 августа. Такое решение принял Штаб подготовки города к зиме, чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год. Из-за чрезвычайно сложной ситуации с электроэнергией в городе готовятся к различным сценариям, отметил мэр Андрей Садовый.

Черновцы

Решение о том, когда стартует новый учебный год в школах Черновцов, будут принимать педагогические советы учебных заведений. Пока не известно, сядут ли ученики за парты уже в августе. Заместитель начальника управления образования Черновицкого горсовета Елена Онофрей заявила, что обучение в школах может стартовать уже 19 августа, если будет соответствующее распоряжение.

Ивано-Франковск

В школах Ивано-Франковска не будут начинать обучение в августе. Учебный год стартует 1 сентября, рассказала руководительница департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета Виктория Дротянко. Информация о начале обучения в школах города в августе является неправдивой.

Черкассы

В Черкассах учебный год 2024/25 в школах также стартует 1 сентября. Однако возможны и изменения в графике. Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина сообщила, что из-за кризиса с электроснабжением в нашем государстве в их городе обсуждают различные варианты организации следующего учебного года.

Хмельницкий

В Хмельницком пока не приняли окончательного решения о начале учебного года раньше. Традиционно школьники сядут за парты 1 сентября, сообщила и.о. директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Ольга Кшановская.