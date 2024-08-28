Но студенты оказались в несколько иной ситуации. Когда начинается обучение в университетах Украины в 2024 году, рассказывает Образование 24.

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Когда начинается обучение в университетах 2024 года

В июне продолжались разговоры о том, стоит ли смещать границы учебного года для школьников и студентов. Тогда же Минобразования Украины посоветовало украинским университетам организовать начало обучения студентов раньше – в августе. Вузы получили по этому поводу соответствующее рекомендательное письмо.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, что это делают для того, чтобы сделать большие каникулы в зимний – сложный – период. Соответственно, чтобы завершить обучение позже – в июне. Ведь эксперты каждый раз повторяют, что Украину из-за обстрелов Россией, в частности энергетической инфраструктуры, ожидает сложная зима.

К слову, школы тогда таких рекомендаций не получили. Какие и впоследствии.

Так, часть университетов прислушалась к советам МОН и решила начать учебный год в августе. Другие же ожидают студентов в своих стенах в сентябре. Подробнее о том, когда начинается учебный год в конкретном вузе, стоит узнавать в этом учебном заведении: искать данные на его сайте или звонить непосредственно в ЗВО. Даты старта обучения в университетах Украины отличаются.