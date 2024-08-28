Натомість студенти опинилися у дещо іншій ситуації. Коли починається навчання в університетах України у 2024 році, розповідає Освіта 24.

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Коли починається навчання в університетах 2024

У червні тривали розмови щодо того, чи варто зміщувати межі навчального року для школярів і студентів. Тоді ж Міносвіти України порадило українським університетам організувати початок навчання студентів раніше – у серпні. Виші отримали щодо цього відповідного рекомендаційного листа.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив, що це роблять для того, аби зробити більші канікули в зимовий – найскладніший – період. Відповідно, щоб завершити навчання пізніше – у червні. Адже експерти щоразу повторюють, що на Україну через обстріли Росією, зокрема енергетичної інфраструктури, очікує складна зима.

До слова, школи тоді таких рекомендацій не отримали. Які і згодом.

Так, частина університетів дослухалася до порад МОН і вирішила розпочати навчальний рік у серпні. Інші ж очікують на студентів у своїх стінах у вересні. Детальніше про те, коли розпочинається навчальний рік у конкретному виші, варто дізнаватися у цьому закладі освіти: шукати дані на його сайті або ж телефонувати безпосередньо у ЗВО. Дати старту навчання в університетах України відрізняються.