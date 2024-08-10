Раніше президент пообіцяв технічні рішення для того, щоб школярі повернулися за парти. Цього року триватиме адвокаційна кампанія, щоб дітей на очній формі навчання було більше.

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Що передбачає наказ МОН №1112

Міністерство освіти і науки України затвердило наказ № 1112 "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні". Наказ №850 щодо дистанційного навчання скасовано.

Окрім цього, мають затвердити ще три нормативно-правові акти, необхідні для реалізації "Школи офлайн". Це зміна до положень про індивідуальну форму навчання, про дистанційну освіту та постанова про кадровий резерв для роботи в закладах освіти на деокупованих територіях.

Як стверджують у МОН, наказ № 1112 визначає умови для повернення якомога більшої кількості учнів до очного навчання за наявності укриттів та вимоги для функціонування дистанційних класів. Також він створює можливості для задоволення індивідуальних потреб учнів різних категорій: внутрішньо переміщених внаслідок війни, тих, що перебувають за кордоном, на ТОТ тощо.

Наказ МОН № 1112 про загальну середню освіту: текст документа

"Усі зміни буде впроваджено з 1 вересня 2025 року. Проте якщо області готові до імплементації окремих компонентів з цього навчального року, то можуть їх розпочинати", – зазначають у міністерстві.

Що потрібно для повернення до очної або змішаної освіти:

наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від нього;

матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання;

для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей (окрім тимчасово окупованих територій) – рішення ради оборони області або розпорядження керівника ОВА, рішення педагогічної ради щодо виведення учнів на очне навчання.

Важливо! Якщо у вашій школі ще немає укриття, можна подати заявку і проєктно-кошторисну документацію на платформу DREAM.

У міністерстві запевнили, що дистанційні школи та класи продовжать працювати. Якщо школа не відповідатиме умовам для функціонування в очному форматі, то може обрати дистанційну форму навчання, відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Для організації дистанційного навчання в закладі освіти мають бути сформовані дистанційні класи: щонайменше один клас на паралелі для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).

Як формуватиметься навчальний план дистанційних класів:

для учнів в Україні – за повною освітньою програмою;

для учнів за кордоном – навчання за скороченою освітньою програмою: українознавчий компонент і перезарахування оцінок з інших предметів, які вивчались в школі за кордоном.

Дистанційні класи з українознавчим компонентом – це окреме навантаження вчителів, яке закладається у формулу обрахунку освітньої субвенції.

Якщо учень не вчиться в школі за кордоном, він або вона продовжує навчання в дистанційному класі в Україні за повною програмою, сімейною формою чи екстернатом.

Як будуть навчатися переміщені діти за місцем перебування

Діти, які були переміщені внаслідок російської агресії, з 1 вересня 2025 року будуть навчатись очно у школах за місцем свого фактичного перебування. В міністерстві розповіли, як перевести переміщеного учня в іншу школу.

Втім, вимушено переміщені діти можуть упродовж 2024/2025 навчального року вчитися в своїх дистанційних класах, навіть якщо за місцем їхнього перебування є місця в школах з очним навчанням.

Упродовж цього навчального року МОН разом з міжнародними партнерами з розвитку буде проводити адвокаційну кампанію, спрямовану на підвищення частки тих сімей, які розпочнуть навчання в очних школах з 1 вересня 2025 року.

Як навчатимуться учні на ТОТ

Учні, які проживають на тимчасово окупованій території України, зможуть продовжити навчатися в дистанційних класах, якщо це дозволяє безпекова ситуація. Оцінку безпечності ситуації робитимуть учителі та батьки дитини.

Також учні на ТОТ можуть перейти на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) із застосуванням дистанційних технологій. МОН надасть рекомендації щодо роботи за педагогічним патронажем і приклад індивідуального розкладу. Відомство виклало детальний допис про особливості навчання на ТОТ.

Зверніть увагу! В МОН запропонували ознайомитися з усіма компонентами політики "Школа офлайн". Поставити запитання за телефоном гарячої лінії 1545 (кнопка 5 у голосовому меню) або за номером 044 284 19 15 для дзвінків з-за кордону. Також можна заповнити форму, щоб отримати відповідь на електронну пошту.