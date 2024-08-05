Було кілька важливих доповідей. Вранці – міністр оборони Умєров щодо пакетів підтримки для України. Абсолютний пріоритет – це забезпечення зброєю наших воїнів, і я вдячний усім партнерам, які справді вчасно реалізовують обіцяне. Нам принципово, щоб між оголошенням пакетів і застосуванням на фронті було мінімум часу. Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени.

Також сьогодні – доповідь Головкома Сирського, він зараз безпосередньо на передовій, у бойових бригадах і на місцях, з’ясовує конкретні потреби наших бригад, конкретну ситуацію на кожному напрямку. Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів – від найвищого – мали прямий контакт із передовою, безпосередньо там були – з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено, і я вдячний кожному командиру, який справді зі своїми солдатами.

Сьогодні ж ми детально опрацювали з прем'єр-міністром Шмигалем порядок роботи на цей місяць, а саме – рішення, які потрібні, та домовленості, яких очікуємо у відносинах із партнерами, передусім у Європі. Зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів – 3,9 мільярда доларів надійшли на казначейський рахунок. Вдячний партнерам за підтримку. Ми працюємо також із Євросоюзом, щоб уже в серпні отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро допомоги. І також сьогодні ми обговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які заблоковані партнерами. Є рішення G7 щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів, і зараз ми опрацьовуємо з партнерами у Європі та Америці конкретну реалізацію. Погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів. Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні.

Прем’єр-міністр доповів і щодо регіональної роботи урядовців – це правильно, щоб уряд був в областях і реально бачив проблематику, швидко й на місцях ухвалював рішення. Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритися для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому. Регулярні звіти й щодо енергетики – нашої підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури. Я дякую всім в Україні, у кожному регіоні, хто працює саме так, як потрібно, щоб і соціальна сфера, і бізнес, і громади були підготовлені до зими.

І ще одне.

Продовжуємо працювати й над реалізацією нашої Формули миру. Маємо сьогодні ще один новий підпис під комюніке Саміту – приєдналася Ботсвана. І це важливо як сигнал усім у світі, що ми збільшуємо, хоч би як було складно, коло наших партнерів, а отже, партнерів миру для України та всіх у світі, хто поважає міжнародне право. А також цими днями тривають перемовини з учасниками наших робочих груп щодо пунктів Формули миру – перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів Формули миру. Маємо незмінну мету – уже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни. І це можливо.

Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради нашої незалежності! Я дякую всім, хто допомагає!