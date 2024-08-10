Ранее президент пообещал технические решения для того, чтобы школьники вернулись за парты. В этом году будет продолжаться адвокационная кампания, чтобы детей на очной форме обучения было больше.

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Что предусматривает приказ МОН №1112

Министерство образования и науки Украины утвердило приказ № 1112 "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине". Приказ №850 о дистанционном обучении отменен.

Кроме этого, должны утвердить еще три нормативно-правовых акта, необходимых для реализации "Школы офлайн". Это изменение в положения об индивидуальной форме обучения, о дистанционном образовании и постановление о кадровом резерве для работы в учебных заведениях на деоккупированных территориях.

Как утверждают в МОН, приказ № 1112 определяет условия для возвращения как можно большего количества учеников к очному обучению при наличии укрытий и требования для функционирования дистанционных классов. Также он создает возможности для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся различных категорий: внутренне перемещенных в результате войны, тех, кто находится за рубежом, на ВОТ и тому подобное.

Приказ МОН № 1112 об общем среднем образовании: текст документа

"Все изменения будут внедрены с 1 сентября 2025 года. Однако если области готовы к имплементации отдельных компонентов с этого учебного года, то могут их начинать", – отмечают в министерстве.

Что нужно для возвращения к очному или смешанному образованию:

наличие укрытия в школе или на расстоянии не более 500 метров от него;

материально-техническое обеспечение, достаточное для организации смешанного обучения;

для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей (кроме временно оккупированных территорий) – решение совета обороны области или распоряжение руководителя ОВА, решение педагогического совета о выводе учащихся на очное обучение.

Важно! Если в вашей школе еще нет укрытия, можно подать заявку и проектно-сметную документацию на платформу DREAM.

В министерстве заверили, что дистанционные школы и классы продолжат работать. Если школа не будет отвечать условиям для функционирования в очном формате, то может выбрать дистанционную форму обучения, в соответствии с Положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования.

Для организации дистанционного обучения в учебном заведении должны быть сформированы дистанционные классы: не менее одного класса на параллели для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев).

Как будет формироваться учебный план дистанционных классов:

для учеников в Украине – по полной образовательной программе;

для учеников за рубежом – обучение по сокращенной образовательной программе: украиноведческий компонент и перезачет оценок по другим предметам, которые изучались в школе за рубежом.

Дистанционные классы с украиноведческим компонентом – это отдельная нагрузка учителей, которая закладывается в формулу расчета образовательной субвенции.

Если ученик не учится в школе за рубежом, он или она продолжает обучение в дистанционном классе в Украине по полной программе, семейной форме или экстернатом.

Как будут учиться перемещенные дети по месту пребывания

Дети, которые были перемещены в результате российской агрессии, с 1 сентября 2025 года будут учиться очно в школах по месту своего фактического пребывания. В министерстве рассказали, как перевести перемещенного ученика в другую школу.

Впрочем, вынужденно перемещенные дети могут в течение 2024/2025 учебного года учиться в своих дистанционных классах, даже если по месту их пребывания есть места в школах с очным обучением.

В течение этого учебного года МОН вместе с международными партнерами по развитию будет проводить адвокационную кампанию, направленную на повышение доли тех семей, которые начнут обучение в очных школах с 1 сентября 2025 года.

Как будут учиться ученики на ВОТ

Ученики, проживающих на временно оккупированной территории Украины, смогут продолжить учиться в дистанционных классах, если это позволяет ситуация с безопасностью. Оценку безопасности ситуации проведут учителя и родители ребенка.

Также ученики на ВОТ могут перейти на индивидуальную форму обучения (педагогический патронаж) с применением дистанционных технологий. МОН предоставит рекомендации по работе по педагогическому патронажу и пример индивидуального расписания. Ведомство выложило подробное сообщение об особенностях обучения на ТОТ.

Обратите внимание! В МОН предложили ознакомиться со всеми компонентами политики "Школа офлайн". Задать вопрос по телефону горячей линии 1545 (кнопка 5 в голосовом меню) или по номеру 044 284 19 15 для звонков из-за рубежа. Также можно заполнить форму, чтобы получить ответ на электронную почту.