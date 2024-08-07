В соответствующем документе обозначены подходы к оценке результатов обучения учащихся 5 – 9 классов. Также в документе предложена форма ученического Свидетельства достижений.

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МОН утвердило новые рекомендации по оценке учащихся 5 – 9-х классов

Рекомендации определяют:

общие критерии оценивания (определяют общие подходы к установлению результатов обучения учащихся);

критерии оценивания по образовательным областям.

Указывается, что критерии оценивания имеют 4 уровня. Так, каждый следующий охватывает требования к предыдущему и добавляет новые. При этом, один уровень состоит из 3 баллов, которые в сумме дают 12.

начальный (1–3 балла);

средний (4–6 баллов);

достаточный (7–9 баллов);

высокий (10–12 баллов).

В рекомендациях предоставляется описание каждого балла шкалы оценивания.

Форма Свидетельства достижений ученика / ученицы

Кроме того, в документе предложена форма ученического Свидетельства достижений. При необходимости, школы могут вносить в него изменения, чтобы оно лучше соответствовало образовательной программе учебного заведения и потребностям ученичества.

Отмечается, что Свидетельство достижений состоит из двух частей:

1. Характеристика учебной деятельности. Собственно, здесь учителя оценивают уровень сформированности сквозных умений у школьников в конце учебного года. Речь идет о понимании прочитанного, выражение собственного мнения, критическое и системное мышление, инициативность и тому подобное. Оценок в этом разделе нет.

2. Характеристика результатов обучения. В этом разделе выставляют баллы за учебные предметы / интегрированные курсы ежесеместрово и за год.

На сайте МОН прикрепили также форму Свидетельства достижений. Она доступна по ссылкам – (.docx,.pdf).

В Министерстве образования и науки отмечают, что подходы к оценке в разных классах учреждения общего среднего образования могут иметь различия, направлены на реализацию образовательной программы учебного заведения и автономии учителя.