Відповідне рішення ухвалив уряд України, інформує 24 Канал. Зауважимо при цьому, що у червні МОН рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

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У Міносвіти України також повідомили, що українські учні повернуться на навчання у серпні.

Водночас у шкіл більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне – враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати,

– наголосили у відомстві.

Педагогічна рада при цьому визначає:

структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд;

структуру й тривалість навчального тижня / дня / занять;

відпочинку між ними;

форми організації освітнього процесу.

ОВА та засновники закладів забезпечать безпечний старт навчання в залежності від безпекової ситуації в регіоні. А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком — на канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року,

– повідомили у Міносвіти.

У відомстві вважають, що ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня.