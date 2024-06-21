Все ж у МОН здійснювали необхідні розрахунки. Однак тепер міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше.
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Чи змістять навчальний рік в Україні
Про ситуацію та чого чекати школярам, міністр розповів під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.
Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями,
– повідомив Лісовий.
Також, за його словами, міністерство продовжує допомагати забезпечувати школи технічними засобами для генерації електроенергії.
У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання в пікових складних періодах,
– уточнив посадовець.
Навчальний рік для студентів можуть змістити
- Міносвіти України радило українським університетам організувати початок навчання студентів раніше – у серпні.
- Виші раніше вже отримали відповідного рекомендаційного листа.
- За словами очільника МОН Лісового, це роблять для того, аби зробити більші канікули в зимовий, найскладніший, період.
- Відповідно, щоб завершити навчання пізніше – у червні.