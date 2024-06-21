Все ж у МОН здійснювали необхідні розрахунки. Однак тепер міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше.

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Чи змістять навчальний рік в Україні

Про ситуацію та чого чекати школярам, міністр розповів під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями,

– повідомив Лісовий.

Також, за його словами, міністерство продовжує допомагати забезпечувати школи технічними засобами для генерації електроенергії.

У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання в пікових складних періодах,

– уточнив посадовець.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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