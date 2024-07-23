Це зумовлено тим, що Львів планує розпочати навчальний рік на 2 тижні раніше, щоб у разі складної ситуації зі світлом і опаленням взимку діти якомога більше днів навчалися очно.

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ЛМР просить уряд про можливість планувати навчальний рік на місцях

У зверненні мовиться про те, що локальні органи влади краще розуміють специфіку своїх регіонів і можуть ухвалювати рішення, які будуть найкращими для місцевих шкіл. Децентралізація планування навчального року може призвести до ефективнішого та гнучкого підходу до організації освітнього процесу.

Начальник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк наголосив на тому, що у багатьох країнах світу існують гнучкіші до сучасних умов підходи організації освітнього процесу.

На сьогодні надзвичайно складно передбачити ситуацію, яка буде в осінньо-зимовий період. Вона може бути набагато гіршою, ніж минулого року, зокрема, через відсутність центрального опалення, електроенергії, газопостачання протягом тривалого періоду. За таких умов заклади освіти міста стануть повноцінними пунктами незламності для жителів, і якісний освітній процес буде неможливим,

– заявив чиновник.

Тож комісія з перевірки готовності міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період під головуванням мера ухвалила рішення рекомендувати всім школах на території Львівської міської територіальної громади розпочати новий навчальний рік з 19 серпня, а діяльність дитсадків – з 1 вересня.

Наша мета – залишити дітей якомога довше за шкільними партами та надати якісні освітні послуги в той період, коли це можливо зробити. Громада міста з розумінням ставиться до виходу на навчання раніше, оскільки усвідомлює всі загрози, які можуть нас очікувати в осінньо-зимовий період,

– мовиться у зверненні.

З повним текстом звернення можна ознайомитись тут.