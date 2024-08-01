Какие именно возможности предусмотрены, а также как ими воспользоваться, объяснили в профильном министерстве.

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Возможности для учителей

Так, в Министерстве образования и науки отметили, что во внедрении изменений важно сохранить каждого украинского учителя в системе образования. Именно поэтому для учителей предлагают несколько опций, в частности:

кадровый резерв. Педагог будет получать среднюю зарплату и проходить обучение, чтобы впоследствии вернуться к преподаванию в школе.

Переход в другое учебное заведение при наличии вакансий.

Подробнее – на инфографике.

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Возможности для учителей / Инфографика МОН Украины

Краткая справка. "Школа офлайн" – комплексная политика МОН, реализуемая в сотрудничестве с профильным вице-премьером Михаилом Федоровым. Цель – вернуть детей к безопасному очному обучению, а там, где это невозможно, – создать условия для качественного и эффективного дистанционного образования.