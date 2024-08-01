Какие именно возможности предусмотрены, а также как ими воспользоваться, объяснили в профильном министерстве.
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Возможности для учителей
Так, в Министерстве образования и науки отметили, что во внедрении изменений важно сохранить каждого украинского учителя в системе образования. Именно поэтому для учителей предлагают несколько опций, в частности:
- кадровый резерв. Педагог будет получать среднюю зарплату и проходить обучение, чтобы впоследствии вернуться к преподаванию в школе.
- Переход в другое учебное заведение при наличии вакансий.
Подробнее – на инфографике.
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Возможности для учителей / Инфографика МОН Украины