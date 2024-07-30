МОН и вице-премьер Михаил Федоров 29 июля презентовали новый проект "Школа офлайн" по возвращению детей в школы с обучением онлайн. Речь идет о половине детей, которые учатся дистанционно в Украине.

Одна из причин новой политики – отставание украинских детей от сверстников за рубежом на 1,5 – 2 года образовательной программы. Это произошло из-за ковида и войны, ведь украинские дети учатся онлайн с 2020 года. Это может привести к негативным экономическим последствиям уже в недалеком будущем.

В Минцифры и Минобразования объяснили 24 Каналу, как власть планирует возвращать детей к очному обучению.

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Какая цель "Школы офлайн"

Новая политика должна вернуть детей к безопасному очному обучению, а там, где это невозможно – создать условия для качественного и эффективного дистанционного образования, говорят в МОН.

Наша миссия в трансформации образования – построить систему, способную формировать профессиональных и счастливых людей для новой инновационной экономики. Граждан, способных защитить себя и свой дом от любых угроз. Украина понесла значительные образовательные потери, и ключевая предпосылка для повышения качества образования – доступ детей к безопасному очному обучению,

– отмечает Михаил Федоров.

Из-за пандемии и полномасштабной войны за последние четыре года украинская система образования понесла значительные потери, добавляют в профильном министерстве. По данным исследования PISA–2022, украинские школьники отстают от сверстников из других стран на 1,5 – 2,5 года обучения.

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Введение дистанционного формата обучения во время пандемии и его продолжение после начала полномасштабной войны были вынужденными и крайне важными шагами, которые помогли нам сохранить систему образования. В то же время дистанционное образование – одна из причин появления и углубления образовательных потерь у наших детей. Поэтому такой формат не может быть долгосрочной стратегией для государства,

– объяснил Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины.

Сейчас есть разные категории учеников с разными потребностями, говорит министр. Это и дети на временно оккупированных территориях и дети за рубежом. Задача МОН – предложить индивидуальный подход для каждого ребенка и прежде всего качественное образование, которое соответствует потребностям и условиям, в которых находятся ученики.

Сейчас почти 1 миллион детей учится онлайн: примерно 600 тысяч в Украине, еще почти 400 тысяч за рубежом.

Сегодня мы имеем колоссальные образовательные потери. Многие из тех, кто интересуется образованием, слышал этот термин, а кто не слышал, прокомментирую это так. Ребенок в восьмом классе обладает академическими знаниями на уровне шестого класса,

– отметил министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире телемарафона.



В МОН называют дистанционное обучение одним из самых больших вызовов для государства. Оно создает следующие проблемы:

не позволяет детям социализироваться и развивать мягкие навыки;

во время обесточивания ученики не могут учиться или же совсем не имеют нужных для уроков гаджетов;

отсутствие возможности проконтролировать, чтобы все дети, которые учатся онлайн дома, спускались в укрытие во время воздушных тревог.

Внедрение "Школы офлайн" должно снизить эти риски.

"Школа офлайн" содержит ряд политик, при разработке которых мы проводили встречи в областях, общинах, с педагогами и партнерами. Часть регионов уже начала реализацию политик, и мы ожидаем постепенную имплементацию уже с нового учебного года. Со своей стороны будем поддерживать всех участников образовательного процесса на этом пути,

– говорит Надежда Кузьмичева, проектный менеджер "Школы офлайн".

При формировании политики учли условия каждого ребенка, утверждают в МОН. Это дети, перемещены в результате военных действий, те, кто находится на временно оккупированных территориях или за рубежом, те, кто имеет и не имеет доступа к очному или смешанному образованию.

Также больше внимания уделяют учителям, чтобы они могли сосредоточиться на работе с учениками одной категории без двойной нагрузки,

– объясняют 24 Каналу в министерстве.

Пять компонентов "Школы офлайн"

Проект имеет пять составляющих для каждой категории учеников и учителей. Первый – это инфраструктурные решения:

Укрытие . В этом году государство выделяет субвенцию 2,5 миллиарда гривен на построение укрытий в прифронтовых областях. Средства распределяют через систему DREAM: каждая община может подать заявку на платформе, чтобы получить средства на укрытие. Сейчас 57 проектов уже получили финансирование. Однако потребности значительно больше, ведь надо построить еще 165 укрытий в 8 прифронтовых и приграничных областях.

. В этом году государство выделяет субвенцию 2,5 миллиарда гривен на построение укрытий в прифронтовых областях. Средства распределяют через систему DREAM: каждая община может подать заявку на платформе, чтобы получить средства на укрытие. Сейчас 57 проектов уже получили финансирование. Однако потребности значительно больше, ведь надо построить еще 165 укрытий в 8 прифронтовых и приграничных областях. Автобусы . Там, где по причинам безопасности невозможно построить укрытие, общины будут закупать автобусы, чтобы подвозить детей к безопасным местам для обучения. Правительство уже выделило 1 миллиард гривен на эти цели.

. Там, где по причинам безопасности невозможно построить укрытие, общины будут закупать автобусы, чтобы подвозить детей к безопасным местам для обучения. Правительство уже выделило 1 миллиард гривен на эти цели. Девайсы. Отдельная задача – девайсы для учеников и учителей, которые не могут вернуться к очному обучению. Их потребность определят в начале учебного года.

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Какая ситуация с укрытиями в школах Украины / Инфографика МОН

Второй компонент – обучение по месту пребывания ребенка.

Дети, которые были вынуждены сменить место жительства из-за действий страны-агрессора, могут учиться в школе по месту пребывания. Это возможность социализироваться и интегрироваться в новую общину.



Если же школа по месту жительства не имеет укрытия или свободных мест, то дети могут продолжить учиться дистанционно в своей школе.



Как перевести ребенка в школу, где вы сейчас проживаете / Инфографика МОН

По проекту также планируется пересмотреть сети дистанционных школ.

Важно! Сейчас дистанционно учатся разные категории учеников, которые отличаются по потребностям и учебным программам. В частности, дети за рубежом учатся по двойной программе, дети на ВОТ – без постоянного доступа к интернету, дети на прифронтовых территориях – без доступа к очному образованию. Поэтому учитель не всегда может уделять внимание каждому ученику и применять неформальные подходы во время уроков.



Чтобы создать более комфортные условия для учеников и учителей, меняется сеть дистанционных школ. Отныне минимальная наполняемость – 20 учеников в классе. Наличие как минимум одного класса для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев).



Новые условия для дистанционной работы школ и классов / Инфографика Минздрава

Дети, которые находятся на временно оккупированных территориях, получат новые форматы обучения:

индивидуальный план обучения (педагогический патронаж) или же дальнейшее обучение в дистанционном классе своей школы, если ситуация с безопасностью позволяет посещать занятия;

возможность вместе с учителем перейти в другой класс, если их школа временно прекращает работу. Для этого родители должны написать заявление.



Какие требования к дистанционным классам / Инфографика МОН

Последний компонент – новые правила для детей, которые учатся за рубежом в местных школах.

Дети часто совмещают это с обучением в родном украинском заведении. Соответственно – получают двойную нагрузку. Чтобы избежать этого, внедряется украиноведческий компонент. Это сокращенная образовательная программа, которая позволяет уменьшить учебную нагрузку на учащихся.



Дети смогут очно учиться в стране пребывания и одновременно дистанционно учить украиноведческие предметы. В частности, украинский язык и литературу, историю Украины, защиту Украины, географию и тому подобное. Кроме этого, предметы из иностранных школ будут перезачислять.

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Обучение в иностранных школах / Инфографика МОН

Какие возможности есть для учителей

Новая политика предусматривает и изменения для учителей.

Во внедрении изменений важно сохранить каждого украинского учителя в системе образования. Именно поэтому для учителей предлагают несколько опций,

– говорят 24 Каналу в МОН.

Кадровый резерв. Чтобы попасть в кадровый резерв, учитель должен заполнить заявление, загрузить документы об образовании и засвидетельствовать заявление электронной подписью. Его рассмотрят в течение 5 рабочих дней.

Если педагога зачисляют в кадровый резерв, он будет получать среднюю заработную плату и должен пройти специальное обучение для учителей кадрового резерва Из резерва учителя могут перейти в другое учебное заведение, где есть вакансии, или иметь гарантированное место работы на деоккупированной территории.

Вакансии для учителей. Государственная служба занятости вместе с МОН создает форму для сбора актуальной информации о вакансиях. Затем направляет ее учредителям учебных заведений для заполнения и размещает вакансии на своем сайте. Учитель может обратиться к карьерному специалисту за консультацией и получить помощь в поиске работы.

О политике МОН можно узнать на сайте и в вайбер-канале.