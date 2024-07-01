Речь идет о том, чтобы в учебных заведениях с укрытиями на первых или цокольных этажах использовать их как простейшие укрытия. Изменения должны произойти в тексте Постановления Кабмина №138 от 2017 года.

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Как будут учиться ученики на Львовщине

Во Львовской ОВА при этом отмечают важность возвращения детей к безопасному обучению в очном формате до конца 2024 года. Также – на необходимости модернизации образовательных учреждений для обеспечения полноценного обучения учащихся.

Глава Львовщины говорит, что 41 тысяча учеников – это почти 30% школ области.

Напомним, на обустройство укрытий в образовательных учреждениях Львова за учебный 2023-2024 год потратили около 42 миллиона гривен.

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