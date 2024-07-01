Мовиться про те, аби у закладах освіти з укриттями на перших або цокольних поверхах використовувати їх як найпростіші укриття. Зміни повинні відбутися у тексті Постанови Кабміну №138 від 2017 року.

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Як вчитимуться учні на Львівщині

У Львівській ОВА при цьому наголошують на важливості повернення дітей до безпечного навчання в очному форматі до кінця 2024 року. Також – на необхідності модернізації освітніх закладів для забезпечення повноцінного навчання учнів.

Очільник Львівщини каже, що 41 тисяча учнів – це майже 30% шкіл області.

Нагадаємо, на облаштування укриттів у освітніх закладах Львова за навчальний 2023-2024 рік витратили близько 42 мільйони гривень.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Де в Україні учні та студенти вчитимуться лише офлайн