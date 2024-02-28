Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. І уточнив, що в окремих закладах освіти доведеться здобувати освіту у межах двох змін або ввечері. Однак на сьогодні для Кабміну та МОН очне навчання – величезний пріоритет.

Дивіться також Скільки школярів в Україні вчиться онлайн, і як оцінюють таку освіту батьки

Де в Україні учні та студенти вчитимуться лише офлайн

Винницький заявив, що треба прагнути, аби школярі та студенти у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві вчилися очно. Однак поки це мрія.

Усі, хто є, умовно кажучи, на захід від Києва, всі заклади мають до вересня місяця вийти в офлайн. Однозначно всі. Це означатиме в багатьох випадках, що ми маємо переходити на дві зміни, ми маємо вчитися по вечорах, ми маємо дуже багато речей змінювати,

– наголосив заступник Лісового.

І додав, що формувати життєвий світогляд студентів під час онлайн-навчання складно. При цьому треба виховувати Людей з великої літери. А цьому, власне, сприяє освіта.

Винницький вважає, що вища освіта готує студента до життя, не лише дає професійні знання. Також дуже важливо, аби вища освіта формувала світогляд людини.

Людина з формованим світоглядом додає до загальної освіченості нашої країни. Одна з причин, чому ми відстояли нашу державу за останні два роки, тому що надзвичайно високо освічене населення,

– резюмував заступник очільника МОН.