Про це свідчать дані пілотного дослідження добробуту дітей в Україні після двох років повномасштабного вторгнення "Індекс майбутнього".

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Скільки учнів здобуває освіту дистанційно

Головний аналітик дослідження Владислав Шиманський зазначив, що в умовах війни дистанційне навчання актуальне для значної кількості дітей.

Де-факто кожен п'ятий учень в Україні в цьому році навчається дистанційно. При цьому набагато більше дітей на Сході та Півдні навчається онлайн, аніж в інших регіонах.

24% дітей в Україні навчаються онлайн. Найбільше – у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях,

– уточнив Шиманський.