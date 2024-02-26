Об этом свидетельствуют данные пилотного исследования благосостояния детей в Украине после двух лет полномасштабного вторжения “Индекс будущего”.
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Сколько учеников получает образование дистанционно
Главный аналитик исследования Владислав Шиманский отметил, что в условиях войны дистанционное обучение актуально для значительного количества детей.
Де-факто каждый пятый ученик в Украине в этом году учится дистанционно. При этом гораздо больше детей на Востоке и Юге учится онлайн, чем в других регионах.
24% детей в Украине учатся онлайн. Больше всего – в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях,
– уточнил Шиманский.
И отметил, что 55% родителей "очень хорошо или хорошо" оценивают условия для онлайн обучения. Зато родители детей с Востока (22%) чаще указывали на плохие условия получения образования.
В целом по всей стране ученики в целом хуже знают математику, чем украинский и английский языки.
Заметим, что онлайн-опрос проводили среди учащихся в возрасте 10 – 17 лет.
- Ранее мы писали о том, что сейчас многие украинские школьники нуждаются в помощи, чтобы преодолели действующие образовательные пробелы.
- Родители, со своей стороны, поддерживают стремление детей приобретать новые знания и ищут проверенную школу, которая сможет им в этом помочь.
- Где такую найти, читайте по ссылке.