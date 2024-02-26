Об этом свидетельствуют данные пилотного исследования благосостояния детей в Украине после двух лет полномасштабного вторжения “Индекс будущего”.

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Сколько учеников получает образование дистанционно

Главный аналитик исследования Владислав Шиманский отметил, что в условиях войны дистанционное обучение актуально для значительного количества детей.

Де-факто каждый пятый ученик в Украине в этом году учится дистанционно. При этом гораздо больше детей на Востоке и Юге учится онлайн, чем в других регионах.

24% детей в Украине учатся онлайн. Больше всего – в Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областях,

– уточнил Шиманский.