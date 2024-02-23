Поэтому эти навыки надо формировать у представителей соответствующих профессий сейчас. Ведь процесс восстановления Украины может длиться десятилетия.

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За время полномасштабной войны более 4 тысяч школ и учебных заведений в Украине оккупанты повредили или разрушили. Украинские ученики из-за пандемии коронавируса и войны могут значительно отставать в чтении, математике и естественных науках по сравнению со своими сверстниками в других странах.

За это время сотни тысяч детей ни разу не переступили порог школы. Около 1,9 миллиона детей сейчас учатся полностью или частично онлайн из-за войны. Из них более 300 тысяч не имеют доступа к онлайн-обучению. В частности из-за отсутствия гаджетов.

Зато президент Владимир Зеленский четко дал понять, что образование должно быть краеугольным камнем восстановления Украины. В Украине уже начали так называемую "коалицию устройств", чтобы мобилизовать доставку 125 тысяч планшетов и ноутбуков детям, учителям и школам. Помогают международные партнеры.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Зеленский также считает, что математика и естественные науки как основа технических знаний и навыков будут иметь решающее значение.

Так, нужно помочь нынешнему поколению наверстать упущенные знания и повысить квалификацию учителей математики.

Сегодняшние молодые украинцы будут строителями, инженерами, архитекторами, финансистами, учителями, государственными служащими и творческими работниками, которые должны развивать свою страну. Они – будущее Украины. Пока продолжается эта мучительная война, мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать их,

– резюмировали в иностранном издании.

Ранее мы также писали о том, что украинские школьники приняли участие в предпринимательском онлайн-лагере и почему это так важно для их будущего.